В Казани пройдет предпремьерный показ комедии «Поехавшая» 12+ о жительнице Набережных Челнов

Фото: кадр из фильма

В преддверии Международного женского дня – 7 марта, в Казани в 18.30 в кинотеатре Синема 5, расположенного в ТРК «Парк Хаус» состоится предпремьерный показ комедии «Поехавшая», которая основана на реальной истории жительницы Набережных Челнов Ани Смолиной.

После череды неудач главная героиня фильма решила полностью изменить свою жизнь. Она садиться на велосипед, берет с собой свою таксу Капу и отправляется в Магадан. Там живет ее мама, с которой девушка не общалась целых 13 лет. Цель – помириться.

Вот только горожанка оказалась не готова стирать ноги в кровь крутя педали, но уже поздно, нужно продолжать путь. Что ждет ее в дороге, можно будет узнать посмотрев фильм.