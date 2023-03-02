Объявленный в Чувашии Год счастливого детства официально стартует 20 марта

Для школьников подготовят свыше 200 площадок с мастер-классами, квестами и интерактивами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

2023 год объявлен в Чувашии Годом счастливого детства. Было принято решение дать ему официальное начало 20 марта.

- То, как мы откроем этот Год, имеет важное значение для дальнейшей нашей работы, - заявил глава республики Олег Николаев.

По его словам, цель торжества – не просто собрать всех детей ради его одного, а чтобы они приехали в Чебоксары из районов Чувашии и сами познакомились с новыми проектами, местными вузами и колледжами, а также поучаствовали в дискуссии.

Планируется, что открытие Года счастливого детства пройдет в формате регионального форума для школьников и молодежи «День в столице». В нем примут участие около 4,5 тысяч ребят со всей республики. Это, в том числе, представители «Движения первых», спортсмены, волонтеры, участники поисковых отрядов и военно-патриотических клубов, одаренные дети и отличники, члены семей военнослужащих, принимающих участие в СВО.

Для них подготовят свыше 200 площадок с мастер-классами, квестами и интерактивами, а также экскурсии на крупные предприятия.

Отметим, что одной из задач Года счастливого детства в Чувашии является наладка и корректировка системы сопровождения молодого поколения, чтобы она обеспечивала максимально индивидуальное отношение к каждому ребенку, в зависимости от его личных пожеланий и намеченного пути развития.

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