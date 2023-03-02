В Набережных Челнах водой затопило элитный дом Europa Tower

Судя по кадрам, вода вырывалась потоками наружу через общий балкон дома. Фото: скриншот

В соцсетях появились кадры мощного потопа в элитном доме «Europa Tower» Набережных Челнов, который произошел 1 марта. С улицы можно было наблюдать, как потоки воды вырываются наружу и падают вниз с общего балкона здания №18, расположенного на проспекте Мира.

В соцсетях жители дома сообщали, что не могут попасть домой так, как из-за воды лифты отключились. А речь идет между прочим о 25-этажной высотке. В итоге затопленными оказались первые этажи, в том числе и офисы, расположенные под квартирами. Причиной такого водопада стал прорыв в пожарном гидранте. После работы аварийной бригады лифты в доме вновь заработали.

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