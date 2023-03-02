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НовостиОбщество2 марта 2023 17:06

В Набережных Челнах водой затопило элитный дом Europa Tower

Из-за этого лифты в 25 этажном доме оказались отключены
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Судя по кадрам, вода вырывалась потоками наружу через общий балкон дома.

Судя по кадрам, вода вырывалась потоками наружу через общий балкон дома.

Фото: скриншот

В соцсетях появились кадры мощного потопа в элитном доме «Europa Tower» Набережных Челнов, который произошел 1 марта. С улицы можно было наблюдать, как потоки воды вырываются наружу и падают вниз с общего балкона здания №18, расположенного на проспекте Мира.

В соцсетях жители дома сообщали, что не могут попасть домой так, как из-за воды лифты отключились. А речь идет между прочим о 25-этажной высотке. В итоге затопленными оказались первые этажи, в том числе и офисы, расположенные под квартирами. Причиной такого водопада стал прорыв в пожарном гидранте. После работы аварийной бригады лифты в доме вновь заработали.

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