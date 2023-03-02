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НовостиОбщество2 марта 2023 16:37

В Йошкар-Олу прибыли 15 новых автобусов из обещанных 50

В них планируют установить безкондукторную систему оплаты проезда
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
На маршрут автобусы выйдут после того, как их оборудуют всему необходимыми системами. Фото: мэрия Йошкар-Олы

На маршрут автобусы выйдут после того, как их оборудуют всему необходимыми системами. Фото: мэрия Йошкар-Олы

15 автобусов поступили в Йошкар-Олу по поручению главы Марий Эл Юрия Зайцева. Он его дал после жалоб горожан на нехватку общественного транспорта.

Отметим, что это только первая партия автобусов. Всего закуплено 50 единиц этого транспорта. Остальная часть должна поступить до конца марта.

Это современные модели среднего класса низкопольные, рассчитанные на 55 пассажиров каждый. Помимо, кондиционеров, систем отопления, видеонаблюдения и учета пассажиров, в салоне будет представлена возможность оплатить проезд без участия кондуктора, сообщает пресс-служба мэрии Йошкар-Олы. В итоге на городские маршруты новые автобусы должны выйти летом 2023 года.

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