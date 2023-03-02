Стройфирма из Набережных Челнов за два года решила возвести в Нижнекамске жилье бизнес-класса

В этом деле власти Нижнекамска решили помочь компании с инфраструктурой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Строительная компания «Домкор» из Набережных Челнов договорилась с Исполкомом Нижнекамска о строительстве в этом городе 14,3 тысячи квадратных метров жилья. Причем такой объем готовы сдать всего за два года.

Это будет жилье класса «комфорт» и «комфорт +». Также в Нижнекамске идет работа над реализацией проекта по строительству в Нижнекамске 4-х и 6-ти этажных домов бизнес-класса, сообщает корпоративная газета компании со ссылкой на свое руководство.

Местные власти пошли навстречу этим планам и пообещали помочь застройщику с необходимой для работы инфраструктурой.

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