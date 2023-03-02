В Татарстане спал прирост заболеваемости коронавирусом

За минувшие сутки в Татарстане было выявлено 142 новых случая заражения. Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшие сутки в Татарстане было выявлено 142 новых случая заражения коронавирусом, в 44 из них больным понадобилась госпитализация. Как отметила 2 марта на пресс-конференции заместитель руководителя Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина, за неделю наблюдается прирост заболеваемости коронавирусом на 18%. Зато это, по ее словам, на 22% меньше роста на позапрошлой неделе.

В 97% случаев больные переносят инфекцию без каких-либо симптомов или в форме ОРВИ. При этом если в республике и заражаются коронавирусом, то только штаммом «Омикрон» и его подвидами.

По сути, ситуация с коронавирусом в Татарстане находится на уровне стабилизации, главное тут – продолжать соблюдать все необходимые меры профилактики заболевания, считает Авдонина.

Отметим, что по данным Роспотребнадзора республики, в 2023 году коронавирус на территории региона был обнаружен у 5 085 человек.

В свою очередь, согласно информации федерального оперштаба по борьбе с инфекцией, в Татарстане за все время диагноз: «коронавирус», был поставлен в 198 637 случаях, в 194 990 из них люди выздоровели, а в 2010 скончались от болезни.

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На прошлой неделе в республике зафиксировано 15 718 случаев заражения этими инфекциями (подробности)

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