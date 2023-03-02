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НовостиОбщество2 марта 2023 15:02

Роспотребнадзор Татарстана заявил о снижении уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ на 32,8%

На прошлой неделе в республике зафиксировано 15 718 случаев заражения этими инфекциями
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
С 1 сентября в регионе было выявлено 4 636 случаев гриппа.

С 1 сентября в регионе было выявлено 4 636 случаев гриппа.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На 31% ниже эпидпорога и на 32,8% меньше чем на предыдущей неделе. За последние семь отчетных дней в Татарстане зафиксировано 15 718 случаев ОРВИ и гриппа, заявила 2 марта на пресс-конференции зам руководителя Роспотребнадзора республики Любовь Авдонина.

Так, по ее словам, сейчас эпидпорог и то только на 4% превышен лишь среди взрослого населения региона. Также низкий процент заболеваемости ОРВИ и гриппом отмечается среди детей. По данным Роспотребнадзора Татарстана, в республике из-за инфекции сегодня на разобщении находится всего три класса. А это в 3 раза меньше, чем неделей ранее.

Как отметила Авдонина, если во время пика сезона заболеваемости преобладал грипп, а не ОРВИ – 80% от всех случаев, то сейчас он составляет всего 44% от общей ситуации.

Всего же с сентября 2022 года в Татарстане было выявлено 4 636 случаев гриппа ( 56% – грипп А, 44% – грипп В).

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