В Татарстане руководство строительной компании заподозрили в уклонении от налогов на 244 миллионов рублей

Уголовное дело было возбуждено в отношении трех человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

В отношении трех членов руководства ООО СК «Промградстрой» возбудили уголовное дело по статье «уклонение от уплаты налогов, в особо крупном размере». Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает следственный комитет Татарстана.

- Противоправная деятельность была установлена сотрудниками полиции и налоговой службы, - отметили в ведомстве.

По версии следствия, в период с 2017 по 2020 года злоумышленники заведомо внесли ложные сведения, в том числе, в налоговые декларации о якобы имеющихся у строительной компаний отношениях с двумя контрагентами. В результате чего ООО СК «Промградстрой» незаконно уклонилось от уплаты НДС и налога на прибыль на более чем 244 миллиона рублей.

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