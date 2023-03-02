ВТБ показал рекордный рост кредитования среднего и малого бизнеса

По итогам 2022 года кредитный портфель клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ превысил 1,97 трлн рублей, увеличившись на 21,4% − рекордно за последние 5 лет. Драйверами роста выступили проектное финансирование, оборотное кредитование и госпрограммы поддержки.

В 2022 году ВТБ зафиксировал рост спроса на оборотное кредитование, которое помогло предприятиям СМБ поддержать финансовую устойчивость и расширить бизнес. Объем кредитов на пополнение оборотных средств клиентов вырос на 20,4%. Спрос на инвестиционное кредитование восстановился к началу второго полугодия, в целом по году портфель инвесткредитов увеличился на 11,5%.

В прошлом году ВТБ также заключил свыше 240 кредитных соглашений с застройщиками – представителями СМБ на финансирование жилищных проектов с эскроу на сумму порядка 400 млрд рублей. В результате портфель кредитов по этому направлению увеличился более, чем в 2,2 раза. Предоставленные ВТБ средства направлены на возведение 9 млн кв. м жилья в более чем 50 регионах России.

В рамках господдержки клиентов СМБ ВТБ заключил более 4,5 тыс. соглашений на сумму около 680 млрд рублей. Объем кредитного портфеля с господдержкой увеличился на 16%. Документарный портфель клиентов СМБ вырос на 30%.

- Во многом благодаря поддержке крупнейших банков по итогам 2022 года удалось сохранить работу среднего и малого бизнеса, продолжить реализацию проектов в области развития импортозамещающих производств, выстраивания логистических цепочек, выхода на новые рынки, − комментирует заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников.

По итогам 2022 года ВТБ обслуживает более 1 млн активных клиентов среднего и малого бизнеса. Клиентская база банка в этом сегменте выросла в два раза в ходе реализации четырехлетней стратегии, рост за 2022 год составил 15%. Свыше 50% клиентов СМБ работают в статусе индивидуальных предпринимателей, 40% − ООО, остальные используют другие организационно-правовые формы.