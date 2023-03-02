На строительство инфраструктуры Свияжского логоцентра выделят почти полмиллиарда рублей

Подрядчик будет определен 13 марта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На строительство инфраструктуры Свияжского мультимодального логистического центра из республиканского и федерального бюджетов выделят 480 миллионов рублей. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

На объекте возведут газопровод, хозяйственно-питьевой и противопожарный водопроводы, хозяйственно-бытовую и ливневую канализации, проведут электричество и построят внутриплощадные дороги.

Исполнитель будет определен 13 марта. Он будет обязан завершить все работы к началу декабря 2023 года. Заказчиком выступил Главинвестстрой Татарстана.

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