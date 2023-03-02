Гидрометцентр Татарстана предупредил о мокром снеге и плюсовой температуре в выходные

На дорогах сохранится гололед. Фото: Евгения ГУСЕВА

По прогнозам Гидрометцентра Татарстана, 3 марта ожидается облачная погода. На территории республики выпадет немного снега, местами будет туман. Ночью температура воздуха составит от -9 до -14 градусов, при прояснениях до -17. В дневные часы до -1 градуса.

В субботу, 4 марта, местами будет идти мокрый снег. В ночное время термометры покажут от -3 до -8 градусов. Днем воздух прогреется до +1 градуса. В воскресенье погода изменится незначительно. Ожидается сильный порывистый ветер до 15 метров в секунду. Во все дни на дорогах сохранится гололед.

Напомним, ранее метеоролог рассказал, когда в Татарстан придет весна и растает снег.

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