В Чувашии перед судом предстанут мошенники, обманувшие людей почти на 1 миллиард рублей

С 2014 по 2018 год клиенты перевели свыше 910 миллионов рублей на счета злоумышленников. Фото: Даниил ОПАРИН

В Чувашии завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении 15 человек. Они обвиняются в экономических преступлениях, а также в создании преступного сообщества и участия в нем.

По версии следствия, мошенники незаконно обналичивали деньги юридических и физических лиц. С 2014 по 2018 год клиенты перевели свыше 910 миллионов рублей на счета злоумышленников. Кроме того, они брали комиссию в размере 6% от полученной суммы. В результате они получили еще более 54,6 миллиона рублей, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передали в Ленинский районный суд Чебоксар для рассмотрения по существу.

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