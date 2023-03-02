В Татарстане поджигатель машины нового избранника своей жены получил условный срок

В суде мужчина свою вину признал Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Набережных Челнах суд рассмотрел дело по факту поджога автомобиля около школы №42, что в 65-м комплексе.

По материалам дела, ночью 17 апреля 2022 года челнинец умышленно поджег автомобиль и скрылся. В суде он свою вину признал, правда не согласился с суммой ущерба – 722 тысяч рублей. Также пояснил, что поджег машину из-за того, что его супруга ушла к другому мужчине. Именно его автомобиль и пострадал.

В результате суд назначил челнинцу наказание в виде лишения свободы сроком на один год шесть месяцев условно с испытательным сроком два года шесть месяцев. Также с подсудимого в пользу потерпевшего взыскано 405 тысяч рублей материального ущерба и 20 тысяч рублей – морального.

Приговор в законную силу еще не вступил.

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