В парке Набережных Челнов появится новый экстремальный аттракцион

На покупку аттракциона выделено более 6,5 миллиона рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Набережных Челнах МУП «Парк культуры и отдыха» собирается приобрести новый аттракцион. На эти цели выделено более 6,5 миллиона рублей. Соответствующий заказ размещен на портале госзакупок.

Предприятие планирует купить экстремальный аттракцион маятникового типа «Зигзаг». Вместимость должна составлять не менее восьми человек. Посещать его смогут дети от 10 лет.

Ранее мы сообщали, что парк аттракционов «Кырлай» в Казани решили разместить у парка Победы.

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