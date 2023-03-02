В Казани за два последних месяца в реестр на бесплатную парковку внесли владельцев 14 электромобилей

При этом им нельзя занимать места, которые выделены для инвалидов. Фото: rais.tatarstan.ru

За два последних месяца в Казани реестр на бесплатные услуги муниципальной парковки пополнился 14 электромобилями. Для этого их владельцы обратились городской комитет по транспорту.

Это можно сделать как лично, так и по почте, через МФЦ или отправить документы в электронном варианте на портал госуслуг.

По данным мэрии Казани, на данный момент в городе зарегистрировано 266 электромобилей, 124 из которых были внесены в реестр на бесплатную парковку еще в 2022 году. Так, что же дает вхождение в этот реестр? Так, владельцы электромобилей могут безвозмездно оставлять их на муниципальных стоянках, но только не занимать места, выделенные для инвалидов. Интересно, что данная льгота не распространяется на гибридные машины, работающие как за счет электричества, так и за счет двигателя внутреннего сгорания.

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