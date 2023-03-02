Глава Минздрава Марий Эл Марина Панькова заявила о нехватке в больницах 326 врачей

Также не менее острый дефицит кадров ощущается и в плане медработников среднего звена. Фото: Олег УКЛАДОВ

В этот четверг, 2 марта, в Йошкар-Оле на заседании итоговой коллегии Минздрава Марий Эл глава ведомства Марина Панькова сообщила, что на данный момент в республиканских больницах и поликлиниках ощущается нехватка 326 врачей, причем по разным направлениям.

Непростая ситуация с кадрами в местных учреждениях, по словам министра, в том числе, осложнена и тем, что 39% работающих там специалистов находятся в пенсионном или предпенсионном возрасте. Ощущается серьезная нехватка медработников среднего звена.

В связи со всем этим глава Минздрава Марий Эл Марина Панькова назвала одной из главных задач на 2023 год привлечение в больницы и поликлиники новых спеациалистов.

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