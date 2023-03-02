ОЭЗ «Алабуга» построит развязку и расширит мост на трассе Набережные Челны — Нижнекамск

Схема расширения моста. Фото: telegram-канал «Этилен 600»

ОЭЗ «Алабуга» построит развязку и расширит до двух полос мост на трассе Набережные Челны — Нижнекамск. Сделано это будет в рамках строительства инфраструктуры индустриального парка «Этилен 600». Предварительно работы оцениваются в 3,2 миллиарда рублей.

В настоящий момент на участке проходят два путепровода, которые не соответствуют растущим требованиям. Этот проблемный участок будет расширяться, сообщил руководитель службы развития новых площадок ОЭЗ «Алабуга» Александр Зайченко в telegram-канале индустриального парка.

Схема развязки. Фото: telegram-канал «Этилен 600»

По словам Зайченко, развязка необходима, так как участок является местом концентрации аварий. Ее построят на перекрестке возле остановки общественного транспорта «Поворот на Иштеряково», исключив поворот налево.

Напомним, ранее в индустриальный парк «Этилен 600» планировали инвестировать 1, 3 триллиона рублей.

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