Виртуальная дебетовая карта «Открытия» признана одной из лучших на рынке

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Виртуальная Opencard банка «Открытие» вошла в число лидеров рейтинга лучших виртуальных дебетовых карт в феврале 2023 года по версии финансового маркетплейса «Выберу.ру». А с 1 марта 2023 года, благодаря обновленным условиям программы лояльности МАКС, покупки по Opencard стали еще выгоднее.

Аналитики «Выберу.ру» проанализировали виртуальные дебетовые карты топ-100 по активам банков России. При составлении рейтинга учитывались стоимость выпуска и обслуживания карты, размер, количество и категории кешбэка, включая предложения партнеров, условия перевода средств в другие банки и снятия наличных. Дополнительно рассматривались надежность банка, возможность получать проценты на остаток по карте и выпускать несколько дополнительных карт.

По всем этим параметрам виртуальная дебетовая карта Opencard признана одной из лучших на рынке