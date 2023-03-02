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НовостиОбщество2 марта 2023 8:15

В центре Казани продают дом, в котором жила актриса Гизатуллина-Волжская

Приобрести здание можно за 210 миллионов рублей
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Площадь двухэтажного здания составляет более 1,2 тысячи квадратных метров. Фото: avito.ru

Площадь двухэтажного здания составляет более 1,2 тысячи квадратных метров. Фото: avito.ru

В Казани продают дом, в котором с 1966 по 1974 года проживала заслуженная артистка ТАССР Сахибжамал Гиззатуллина-Волжская. Объект культурного наследия по улице Карла Маркса продают за 210 миллионов рублей.

Согласно объявлению, площадь двухэтажного здания составляет более 1,2 тысячи квадратных метров. Здесь была проведена полная реставрация, благоустроена прилегающая территория, имеется закрытая парковка со шлагбаумом, видеонаблюдение, охранная и пожарная сигнализация.

Владелец считает, что дом подойдет для размещения в нем офисов, представительства крупных организаций, учебных заведений и медучреждений.

Напомним, ранее в Казани выставили на продажу дом Сбоева-Стадлера, построенный в 1850 году. Здание планируют реализовать за 130 миллионов рублей.

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