Новый мост через Волгу на трассе М-12 «Москва-Казань» построили уже наполовину

На мосту протяженностью более трех километров готово 18 из 28 опор. Фото: пресс-служба ГК «Автодор»

Строительство нового моста через Волгу на трассе М-12 «Москва-Казань» завершено более чем наполовину. В настоящий момент уже возведено 1 730 метров пролетных строений, смонтировать остается еще 1 630 метров, сообщает пресс-служба ГК «Автодор».

На мосту протяженностью более трех километров готово 18 из 28 опор, монолитные работы выполнены на 87%. Процесс строительства трассы обсудили председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко и глава Минтранса Татарстана Фарит Ханифов в рамках рабочей встречи.

Напомним, движение от Москвы до Казани собираются открыть в конце 2023 года. При этом стоимость строительства трассы М-12 возросла до 901,5 миллиарда рублей.

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