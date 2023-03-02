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НовостиНедвижимость2 марта 2023 7:17

В Казани расселят и снесут четыре многоквартирных дома

Они признаны аварийными
Роман ЕФРЕМОВ
Дома признаны непригодными для проживания

Дома признаны непригодными для проживания

Фото: Александр ХИТРОВ

В Кировском районе Казани четыре дома признали аварийными и постановили снести. Опубликованы соответствующие постановления.

В документах значатся многоквартирные дома №3 и №5 по улице Телецентра, №1 по улице Залесной, №10 по улице 40 лет Октября. Они признаны непригодными для проживания. Дома планируют снести в течение шести месяцев после принятия постановления. Жильцов расселят в другое жилье согласно законодательству РФ.

А вот дом №6 по улице Самарской из списка аварийных исключили.

Ранее мы сообщали, что подлежащим сносу признан дом в Советском районе Казани.

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