Так выглядит домик для глэмпинга. Фото: Андрей АБРАМОВ

В 2023 году в Татарстане появятся детские палаточные лагеря в формате глэмпингов и кэмпингов. Уникальный проект разработают республиканские центры «Лето» и «Костер» совместно с Департаментом по развитию природных территорий и экотуризма. Планами министр по делам молодежи региона Ринат Садыков поделился на итоговой коллегии ведомства.

Руководитель напомнил, что в 2022 году в Татарстане в лагерях отдохнули свыше 205 тысяч детей. При этом около 50 тысяч семей воспользовались кэшбеком за путевки. В общей сумме родителям вернулось 570 миллионов рублей.

Напомним, ранее стало известно, что на оплату детских лагерей в Татарстане в этом году выделят 28 миллионов рублей. При этом более 396 миллионов рублей направят на капремонт шести из них.

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