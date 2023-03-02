Из Чувашии в Польшу экспортируют редьку и лен, а из Бразилии в республику привозят арахис

Специалисты отобрали пробы и провели экспертизу продукции. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала 2023 года управление Россельхознадзора по Чувашии и Ульяновской области досмотрели 61 партию экспортно-импортной растительной продукции. Специалисты отобрали пробы и провели экспертизу. Вся продукция соответствовала санитарным требованиям стран-импортеров.

За январь-февраль из Чувашии в Беларусь было экспортировано 518 тонн лука-севка. Примечательно, что в Польшу отправили 154 тонны масличного льна, 132 тонны редьки и 22 тонны кормовой вики.

При этом на территорию Чувашии ввезли 87 тонн ячменного солода из Беларуси и более 187 тонн арахиса из Бразилии, сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

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