В Татарстане судебные приставы арестовали баню должника

Если житель Татарстана так и погасить долги, баня будет продана на торгах. Фото: пресс-служба ГУФССП по РТ

В Азнакаевском районе судебные приставы возбудили производство в отношении местного жителя по взысканию долга на сумму более 500 тысяч рублей. Мужчина отказался добровольно его погашать. Тогда приставам пришлось арестовать его имущество, а именно передвижную баню.

Как сообщили в ведомстве, если житель Татарстана так и погасить долги в обозначенный срок, баня будет передана в Росимущество для реализации на торгах.

Ранее «КП-Казань» сообщала, что жительница Казани привязала к иномарке собак, чтобы не отдавать его приставам.

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