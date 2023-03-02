Раис Татарстана призвал не допускать вовлечения молодежи в деструктивные сообщества

Минниханов отметил, что такие явления больше допускать нельзя. Фото: rais.tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов призвал не допускать вовлечения молодежи в деструктивные сообщества и объединения. Об этом он заявил на коллегии Минмолодежи республики.

По словам главы региона, необходимо провести последовательную, системную и полную работу с молодежью. Если к деятельности подключаются правоохранительные органы, то это означает, что соответствующие задачи не были выполнены. Также Минниханов отметил, что такие явления больше допускать нельзя.

Напомним, ранее «Комсомолка» опубликовала материал о том, как относятся в Казани к ЧВК «Редан». Непременной атрибутикой ее членов является изображение паука с 12-ю лапами и цифрой 4 на спине.

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