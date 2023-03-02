На контроль строительства моста через Каму около Нижнекамска выделено 125 млн рублей

Работы на объекте планируется закончить в 2025 году Фото: Михаил ФРОЛОВ

На проверку и контроль строительства моста через Каму из федерального бюджета выделят 125 миллионов рублей. Речь идет о первом этапе обхода Набережных Челнов и Нижнекамска – продолжении трассы М-7.

Исполнителю заказа, который размещен на портале госзакупок, нужно будет принимать участие в проверке полноты и качества проведенных работ, технологических карт, а также контролировать сроки. По итогам каждого месяца необходимо будет готовить отчет.

Заказчик — ФГБУ «Дирекция мониторинга дорожной деятельности федерального дорожного агентства». Заявки на участие в тендере можно подавать до 17 марта, а подрядчика определят 21 марта.

Напомним, возведением моста занимается компании «Дороги и мосты». Планируется закончить объект в 2025 году.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане отремонтируют мост через реку Суксинка почти за 100 миллионов рублей.

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