На контроль строительства моста через Каму около Нижнекамска выделено 125 млн рублей

Работы на объекте планируется закончить в 2025 году
Фото: Михаил ФРОЛОВ
На проверку и контроль строительства моста через Каму из федерального бюджета выделят 125 миллионов рублей. Речь идет о первом этапе обхода Набережных Челнов и Нижнекамска – продолжении трассы М-7.
Исполнителю заказа, который размещен на портале госзакупок, нужно будет принимать участие в проверке полноты и качества проведенных работ, технологических карт, а также контролировать сроки. По итогам каждого месяца необходимо будет готовить отчет.
Заказчик — ФГБУ «Дирекция мониторинга дорожной деятельности федерального дорожного агентства». Заявки на участие в тендере можно подавать до 17 марта, а подрядчика определят 21 марта.
Напомним, возведением моста занимается компании «Дороги и мосты». Планируется закончить объект в 2025 году.
Ранее мы сообщали, что в Татарстане отремонтируют мост через реку Суксинка почти за 100 миллионов рублей.
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