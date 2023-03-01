В Татарстане намерены удвоить финансирование программы по обеспечению молодых семей жильем

80 молодых семей получат государственные субсидии на улучшение жилищных условий. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане рассчитывают серьезно увеличить финансирование программы по обеспечению молодых семей жильем. Об этом на итоговой коллегии Минмолодежи РТ сообщил глава ведомства Ринат Садыков.

В частности, в 2023 году общая сумма, которую выделят на поддержку проекта увеличат вдвое, она составит 100 миллионов рублей. Благодаря увеличению финансирования, 80 молодых семей получат государственные субсидии на улучшение жилищных условий.

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