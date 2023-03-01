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НовостиОбщество1 марта 2023 17:23

В Татарстане намерены удвоить финансирование программы по обеспечению молодых семей жильем

Общая сумма составит порядка 100 миллионов рублей
Рината СТРЕБКОВА
80 молодых семей получат государственные субсидии на улучшение жилищных условий.

80 молодых семей получат государственные субсидии на улучшение жилищных условий.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане рассчитывают серьезно увеличить финансирование программы по обеспечению молодых семей жильем. Об этом на итоговой коллегии Минмолодежи РТ сообщил глава ведомства Ринат Садыков.

В частности, в 2023 году общая сумма, которую выделят на поддержку проекта увеличат вдвое, она составит 100 миллионов рублей. Благодаря увеличению финансирования, 80 молодых семей получат государственные субсидии на улучшение жилищных условий.

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