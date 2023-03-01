В Чувашии бригада «скорой» нашла в лесу лыжника, у которого произошел инфаркт

Мужчину удалось вовремя спасти. Фото: Минздрав Чувашии.

В Чувашии бригада скорой помощи спасла 50-летнему мужчине, которому стало плохо в лесу. Мужчина отправился на лыжах в лес на свою пасеку. После продолжительной прогулки мужчина почувствовал интенсивную давящую боль за грудиной, которая отдавала в левую лопатку. Лыжник понял, что начинает терять сознание, но успел попросить по телефону своего племянника вызвать медиков.

На вызов отправилась бригада в составе Ирины Морозовой и Леонида Петрова. Добраться до пострадавшего на машине "скорой" не удалось. Слишком велики были сугробы. Медики взяли все необходимое и пошли пешком.

На подмогу пришла местная администрация. На помощь медикам отправили трактор. Водитель трактора помог доставить фельдшеров и пациента до машины скорой помощи.

Мужчину госпитализировали. В кардиологическом диспансере пациенту-лыжнику была оказана специализированная медицинская помощь и он сейчас находится на реабилитации.

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