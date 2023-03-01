В Нижнекамске оставят без отопления десятки домов, школу и три детсада

Отопления не будет с 10.00 до 16.00. Фото: Рината СТРЕБКОВА

Ряд домов и социальных объектов Нижнекамска останутся без отопления и горячей воды. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. Причина - устранение дефекта на участке теплосети от ТК-135 до ТК-138 на улице Юности. В результате с 10:00 до 16:00 2 марта будет отключен теплоноситель.

В итоге горячую воду и отопление отключат в жилых домах №16, 16г, 12б, 14, 14а, 14б, 14в, 12а, 16б, 12, 2, 6, 8а, 4, 6а, 8 по проспекту Химиков, № 28, 30, 32, 34, 36, 38 по улице Вокзальной, №. 33, 35, 37 по улице Юности. Также без воды и тепла останутся школа №19 и три детских сада - . № 39, 40, 47.

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