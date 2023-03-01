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НовостиОбщество1 марта 2023 15:33

В Татарстане на ремонт объектов молодежной политики в 2023 году направят 3 миллиарда рублей

Всего в программе реновации 41 объект
Рината СТРЕБКОВА
По сравнению с 2022 годом объем работ будет увеличен.

По сравнению с 2022 годом объем работ будет увеличен.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В 2023 году в Татарстане продолжится ремонт объектов молодежной политики. Всего планируется реставраций 41 объекта в 25 муниципальных образованиях республики. На эти цели выделено почти 3 миллиарда рублей. Об этом на итоговой коллегии Минмолодежи РТ сообщил глава ведомства Ринат Садыков.

Отметим, что в 2022 году ремонт проводился на 37 объектах. На эти цели потратили 1,7 миллиардов рублей. По словам Рината Садыкова, темпы реновации будут продолжены и в дальнейшем.

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