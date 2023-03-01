В Татарстане на ремонт объектов молодежной политики в 2023 году направят 3 миллиарда рублей

По сравнению с 2022 годом объем работ будет увеличен. Фото: Олег УКЛАДОВ

В 2023 году в Татарстане продолжится ремонт объектов молодежной политики. Всего планируется реставраций 41 объекта в 25 муниципальных образованиях республики. На эти цели выделено почти 3 миллиарда рублей. Об этом на итоговой коллегии Минмолодежи РТ сообщил глава ведомства Ринат Садыков.

Отметим, что в 2022 году ремонт проводился на 37 объектах. На эти цели потратили 1,7 миллиардов рублей. По словам Рината Садыкова, темпы реновации будут продолжены и в дальнейшем.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram