В Татарстане директора турфирмы обвиняют в присвоении миллиона рублей

От действий обвиняемого пострадали 13 человек. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Татарстане директора турфирмы обвиняют в мошенничестве с путевками. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

По версии следствия, в период с октября 2019 года по август 2021 года 35-летний обвиняемый с целью хищения денежных средств предлагал населению услуги бронирования путевок на зарубежные курорты. При этом, он перечислял туроператору лишь часть полученных от туристов денег, а остальное присваивал, после чего переставал выходить на связь.

В результате пострадали 13 клиентов турфирмы. Общая сумма ущерба составила миллион рублей. Свою вину мужчина не признал.

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