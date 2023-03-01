Из Нижнекамска в Лисичанск отправили 5 тонн гуманитарной помощи

На фуре в Лисичанск доставят материалы для восстановления. Фото: мэрия Нижнекамск.

Из Нижнекамска отправили очередную партию гуманитарной помощи в зону проведения специальной военной операции. В частности, из города в Лисичанск направили строительные материалы и утеплители для проведения капитального ремонта и восстановления жилого фонда. В настоящее время там ведутся масштабные работы по восстановлению

Кроме того, неравнодушные жители города и района, предприниматели, представители предприятий и политических партий собрали продукты, медикаменты и теплую одежду. Все это поместили в фуру, общим весом более 5 тонн.

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