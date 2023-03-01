Мэр Казани Ильсур Метшин посетил новый научно-образовательный центр в КГАСУ

Мэр столицы Татарстана осмотрел учебные площадки и пообщался с преподавателями и студентами. Фото: kzn.ru

Мэр Казани Ильсур Метшин посетил новый научно-образовательный центр «Основы» в Казанском государственном архитектурно-строительном университете (КГАСУ). С деятельностью вуза градоначальника ознакомил ректор Рашит Низамов.

Так, Метшин осмотрел учебные площадки и пообщался с преподавателями и студентами. Ему провели экскурсию по пространству «Геотехника», где расположился зал испытаний моделей оснований и фундаментов, лаборатории подготовки и механики грунтов. Там будут будут практиковаться студенты и проходить переподготовку специалисты профильных отраслей, сообщает пресс-служба мэрии города.

А на площадке «Строительство» ребята занимаются основными этапами возведения зданий. Там находятся лаборатории для изучения систем тепло-, гидро- и звукоизоляции, технологии зимнего бетонирования, фасадных конструкций и опалубочных систем.

- На моих глазах за последние годы сделан рывок вперед. Радует, что вы продолжаете лучшие традиции казанской архитектурной, строительной школы, но не стоите на месте, - отметил Ильсур Метшин.

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