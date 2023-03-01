По словам Радика Садыкова, в связи с формированием новой субкультуры формирование безопасной молодежи становится приоритетным направлением. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Татарстане планируют запустить комплексную программу по работе с неформальными движениями. Целью этой инициативы является привлечение внимания неорганизованной молодежи в позитивную повестку. Об этом на итоговой коллегии Минмолодежи республики сообщил глава ведомства Ринат Садыков.

По словам руководителя, в последние дни активно распространяется информация о новой субкультуре, которая координирует свои действия в онлайне и проводит агрессивные акции в общественных местах. В связи с этим формирование безопасной молодежи становится приоритетным направлением.

Напомним, в одном из торговом центров Казани задержали группу подростков, подозревающихся в причастности к субкультуре «ЧВК Редан». В отдел полиции было доставлено порядка 15 молодых людей в возрасте до 17 лет.

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