В Казани задержали подозреваемого в поджоге пяти автомобилей на улице Гудованцева

В отношении поджигателя завели уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники уголовного розыска совместно с участковыми уполномоченными отдела полиции «Восход» задержали подозреваемого в поджоге пяти автомобилей на улицах Гудованцева и Беломорская. Им оказался 43-летний житель Казани.

Мужчина, будучи пьяным, поджег три машины по улице Беломорская, после чего переместился во двор по улице Гудованцева и поджег еще два транспортных средства. Речь идет об автомобилях LADA, Hyndai Creta, Nissan Almera, Hyundai Solaris.

В отношении казанца возбудили уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Об этом «Комсомолке» рассказал начальник пресс-службы УМВД России по Казани Рафаэль Сагдеев.

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