В 2022 году в республике были созданы два памятника природы. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Татарстане за пять лет заповедный фонд увеличился на 25%. Теперь его образуют 193 особо охраняемые природные территории (ООПТ). Об этом на коллегии Госкомитета республики по биоресурсам сообщил руководитель ведомства Федор Батков.

В 2022 году в республике были созданы два памятника природы. Однако специалистами были выявлены случаи строительства жилых и садовых домов на территории водных ООПТ. Речь идет о Лаишевском, Зеленодольском, Актанышском районах. Нарушителям были выданы предписания.

Отметим, важной задачей комитета является сохранение биологического разнообразия республики. Сейчас решается вопрос о берегоукреплении и спрямлении русла реки для защиты от подтоплений.

Напомним, всего в Татарстане под угрозой исчезновения находятся 630 видов животных, растений и грибов. А за 2022 год научными организациями в пяти районах республики удалось выявить новые места обитания редких видов и «краснокнижников».

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