В Набережных Челнах при падении с высоты погиб завхоз торгового центра

От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия Фото: Алексей БУЛАТОВ

На территории одного из торговых центров по Альметьевскому тракту в Набережных Челнах 28 февраля произошла трагедия – погиб 55-летний работник.

По предварительной информации следствия, трудившийся завхозом мужчина получил задание сделать вентиляционное отверстие в стене, при этом у него не было соответствующего допуска и разрешения на выполнение высотных работ. Во время, когда челнинца поднимали на высоту, люлька погрузчика опрокинулась и работник упал. От полученных травм он погиб на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело.

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