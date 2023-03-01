Пассажирский автобус Москва - Чебоксары столкнулся с грузовиком

Минздрав Чувашии контролирует данную ситуацию.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Утром 1 марта рейсовый автобус «Москва - Чебоксары» с 48 пассажирами попал в серьезную аварию, столкнувшись с грузовиком на трассе М-7 в Нижегородской области. По предварительным данным, четверо мужчин и одна женщина получили травмы различной степени тяжести.
Минздрав Чувашии контролирует ситуацию и плотно взаимодействует с Минздравом Нижегородской области. Глава ведомства Владимир Степанов поручил в ближайшее время доставить транспортабельных пострадавших жителей Чувашии в региональные медучреждения для оказания необходимой помощи. Об этом он заявил в своем telegram-канале.
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