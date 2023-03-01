В Нижнекамске задержали 18-летнего водителя, который пьяным устроил погоню по городу

На одном из поворотов водитель не справился с управлением, и автомобиль занесло.
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В Нижнекамске сотрудники ГИБДД обратили внимание на машину ВАЗ, которая петляла из стороны в сторону. Автоинспекторы потребовали водителя остановиться, однако тот лишь увеличил скорость и попытался скрыться от них.
В погоне лихач нарушал правила дорожного движения и создавал угрозу жизни и здоровью горожан. На одном из поворотов водитель не справился с управлением, автомобиль занесло. Водителя удалось задержать. За рулем оказался 18-летний парень с признаками опьянения.
За невыполнение требований сотрудников ГИБДД суд назначил лихачу административный арест на пять суток. Машину поместили на спецстоянку, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Татарстана.
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