В Нижнекамске задержали 18-летнего водителя, который пьяным устроил погоню по городу

На одном из поворотов водитель не справился с управлением, и автомобиль занесло. Фото: скриншот

В Нижнекамске сотрудники ГИБДД обратили внимание на машину ВАЗ, которая петляла из стороны в сторону. Автоинспекторы потребовали водителя остановиться, однако тот лишь увеличил скорость и попытался скрыться от них.

В погоне лихач нарушал правила дорожного движения и создавал угрозу жизни и здоровью горожан. На одном из поворотов водитель не справился с управлением, автомобиль занесло. Водителя удалось задержать. За рулем оказался 18-летний парень с признаками опьянения.

За невыполнение требований сотрудников ГИБДД суд назначил лихачу административный арест на пять суток. Машину поместили на спецстоянку, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Татарстана.

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