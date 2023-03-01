Татарстанцы стали совершать больше цифровых звонков

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Жители республики в январе – феврале звонили на 60% чаще в сети 4G, а голосовой трафик VoLTE вырос на 70% по сравнению с прошлым годом. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав обезличенные данные абонентов Татарстана.

VoLTE (Voice over LTE) позволяет звонить и принимать вызовы, не покидая сети 4G. При этом соединение устанавливается за пару секунд, а голос собеседника звучит так чисто и естественно, как будто он находится рядом.

Ежемесячно в сети LTE татарстанцы проговаривают более 100 млн минут. В феврале на сервис пришлось 58% от всего голосового трафика в сети МегаФона. Росту способствовало появление большого количества смартфонов, поддерживающих опцию, в том числе в низком ценовом сегменте. Сейчас доля устройств с поддержкой VoLTE среди смартфонов жителей республики составляет 87%.

Еще 34% гаджетов дополнительно поддерживают технологию VoWiFi (Voice over WiFi), с которой любой Wi Fi роутер с доступом в интернет можно использовать как базовую станцию, при этом качество голосового вызова для абонента улучшается. Это происходит за счёт использования в сети МегаФона современных речевых кодеков Enhanced Voice Service и WB AMR. С запуска VoWiFi в регионе в прошлом году, голосовой трафик, пропускаемый таким способом, вырос в 29 раз. Однако его доля невелика и занимает менее одного процента. Функция актуальна для новых жилых комплексов, где ещё недостаточно базовых станций для качественного покрытия сети, подвальных помещений и других труднодоступных для сотового сигнала местах.

- Современные голосовые технологии улучшает качество вызовов и обеспечивают абонентов стабильной связью, где бы они не находились. Чтобы наши клиенты не пропускали важных звонков и могли воспользоваться интернетом во время разговора, МегаФон улучшает покрытие LTE в городах и расширяет в небольших населенных пунктах. Зимой мы запустили базовые станции в селе Старая Киреметь, в поселке Уруссу, а также модернизировали все телеком-объекты в Набережных Челнах и пригороде, — комментирует технический руководитель МегаФона в Татарстане Тимур Фахрутдинов.

Использование VoLTE и VoWiFi не влияет на стоимость услуг, звонки с их помощью расходуют минуты из пакетов по тарифу. Соединение возможно с абонентами любых операторов.