В Казани 70 учителей получили квартиры по соципотеке

Всего в доме 225 квартир

В Казани состоялась торжественная церемония заселения соципотечного дома на 225 квартир. Для педагогов здесь выделили 70 квартир.

Жилье сдано в чистовой отделке, с сантехникой, электроплитами, датчиками задымления с извещателем. Дом оборудован автоматизированной системой удаленного считывания данных со счетчиков.

— У каждого из нас есть учителя. Педагог дает основы, на которых строится будущая жизнь ребенка. Мы ценим и уважаем труд преподавателей. Ваша работа непростая, но очень востребованная и авторитетная, — сказал во время церемонии глава Татарстана Рустам Минниханов.

Помимо этого, раис республики передал главе Минобрнауки РТ сертификат на 12 тысяч ноутбуков, которые вручат учителям республики.

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