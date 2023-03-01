В Казани семьи военнослужащих СВО волонтеры сопроводят до вокзалов и аэропорта

Для получения данной услуги нужно позвонить по телефону: +7 (843) 558-74-18. Фото: Ольга Крыльцова

Жены военнослужащих имеющие двое и более детей (в возрасте до 10 лет) в Казани могут получить бесплатную услугу сопровождения. Волонтеры помогут им добраться до железнодорожного вокзалов, аэропорта и автовокзалов.

Для получения данной услуги семье военнослужащего нужно позвонить в АНО «Добрая Казань» по телефону горячей линии: +7 (843) 558-74-18. Или прийти самим по адресу: улица Сеченова, 5.

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