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НовостиОбщество1 марта 2023 9:46

В Казани семьи военнослужащих СВО волонтеры сопроводят до вокзалов и аэропорта

Такая бесплатная услуга предоставляется при наличии двух и более детей
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Для получения данной услуги нужно позвонить по телефону: +7 (843) 558-74-18.

Для получения данной услуги нужно позвонить по телефону: +7 (843) 558-74-18.

Фото: Ольга Крыльцова

Жены военнослужащих имеющие двое и более детей (в возрасте до 10 лет) в Казани могут получить бесплатную услугу сопровождения. Волонтеры помогут им добраться до железнодорожного вокзалов, аэропорта и автовокзалов.

Для получения данной услуги семье военнослужащего нужно позвонить в АНО «Добрая Казань» по телефону горячей линии: +7 (843) 558-74-18. Или прийти самим по адресу: улица Сеченова, 5.

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