В Татарстане за пять лет количество выдаваемых разрешений на охоту выросло почти на 50%

В 2022 году в Татарстане выдали 43,3 тысячи разрешений на охоту. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Татарстане за последние пять лет количество выдаваемых разрешений на охоту выросло на 45,5%. Оказалось в регионе растет численности диких животных. Это приводит к увеличению квоты на их добычу и пропускной способности охотничьих угодий, сообщил коллегии Госкомитета республики по биоресурсам его председатель Федор Батков.

Также, по его словам, на фоне увеличения выдачи разрешений растет нагрузка и на сотрудников комитета и МФЦ. Для решения данного вопроса нужно упростить процедуру оформления документов. Для этого, например, была проведена работа по модернизации информационной системы республиканского Госкомитета по биоресурсам, а в мае планируют запустить мобильное приложение «Охота в Татарстане».

Отметим, в 2017 году было выдано 29,8 тысячи разрешений на охоту, а в 2022 году их количество составило уже 43,3 тысячи.

Напомним, в прошлом году прием заявлений на получение разрешения на добычу пернатой дичи в общедоступные охотничьи угодья в Татарстане начали с 23 марта. А сезон охоты на селезней и уток проходил с 2 апреля по 5 мая.

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