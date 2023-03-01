Муфтий и митрополит Татарстана вручили подарки на день рождения Минниханову

Камиль хазрат Самигуллин поблагодарил Минниханова за поддержку деятельности Духовного управления мусульман Татарстана. Фото: rais.tatarstan.ru

В среду, 1 марта, председатель Духовного управления мусульман Татарстана Камиль хазрат Самигуллин и Митрополит Татарстанский и Казанский Кирилл поздравили раиса республики Рустама Минниханова с днем рождения, сообщает пресс-служба главы региона.

Самигуллин в качестве подарка вручил имениннику орден Марджани первой степени. Фото: rais.tatarstan.ru

Самигуллин поблагодарил именинника за поддержку деятельности Духовного управления мусульман Татарстана и в качестве подарка вручил ему орден Марджани первой степени, которая является высшей наградой ДУМ республики. А митрополит Татарстанский и Казанский Кирилл подарил главе региона шамаиль. Также он поблагодарил за поддержку и сохранение религиозных и национальных традиций.

Митрополит Татарстанский и Казанский Кирилл подарил главе региона шамаиль. Фото: rais.tatarstan.ru

Отметим, Рустаму Минниханову исполнилось 66 лет. Встреча с представителями основных религиозных конфессий состоялось в Доме правительства республики.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram