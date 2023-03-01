В Татарстане рассмотрят уголовное дело о травмировании женщины винтом самолета на аэродроме

Расследование уголовного дела завершили следователи Уфимского СОт Центрального межрегионального СУ на транспорте СКР. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Татарстане суд рассмотрит уголовное дело о травмировании женщины винтом самолета на аэродроме. Его расследование завершили следователи Уфимского СОт Центрального межрегионального СУ на транспорте СКР.

Случай произошел 31 мая 2022 года. По версии следствия, воздушное судно Cessna-172S под управлением обвиняемого с пассажиркой на борту приземлилось на аэродроме Бугульма. После остановки двигатель самолета был включен, а воздушный винт вращался. Несмотря на это, капитан решил открыть двери салона, чтобы женщина смогла самостоятельно выйти из кабины на стоянку.

- Капитан воздушного судна не уведомил ее об опасной зоне в передней части данного самолета ввиду вращающегося винта и фактически оставил ее без контроля при высадке из самолета. В результате женщина получила тяжелые травмы от удара лопастями воздушного винта, - сообщает пресс-служба Центрального МСУТ СКР.

Отметим, с целью недопущения подобных случаев в адрес контролирующих органов направлено представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений.

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