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НовостиОбщество1 марта 2023 8:09

В Татарстане рассмотрят уголовное дело о травмировании женщины винтом самолета на аэродроме

Случай произошел 31 мая 2022 года
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Расследование уголовного дела завершили следователи Уфимского СОт Центрального межрегионального СУ на транспорте СКР.

Расследование уголовного дела завершили следователи Уфимского СОт Центрального межрегионального СУ на транспорте СКР.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Татарстане суд рассмотрит уголовное дело о травмировании женщины винтом самолета на аэродроме. Его расследование завершили следователи Уфимского СОт Центрального межрегионального СУ на транспорте СКР.

Случай произошел 31 мая 2022 года. По версии следствия, воздушное судно Cessna-172S под управлением обвиняемого с пассажиркой на борту приземлилось на аэродроме Бугульма. После остановки двигатель самолета был включен, а воздушный винт вращался. Несмотря на это, капитан решил открыть двери салона, чтобы женщина смогла самостоятельно выйти из кабины на стоянку.

- Капитан воздушного судна не уведомил ее об опасной зоне в передней части данного самолета ввиду вращающегося винта и фактически оставил ее без контроля при высадке из самолета. В результате женщина получила тяжелые травмы от удара лопастями воздушного винта, - сообщает пресс-служба Центрального МСУТ СКР.

Отметим, с целью недопущения подобных случаев в адрес контролирующих органов направлено представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений.

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