Жителя Татарстана осудили за долг по алиментам почти на миллион рублей

С 2015 года по решению суда мужчина обязан был платить сыну алименты Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Елабуге суд вынес приговор 31-летнему мужчине, который задолжал своему сыну почти миллион рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана, с 2015 года по решению суда мужчина обязан был платить сыну алименты, но периодами этого не делал. В результате у него накопился долг на сумму более 970 тысяч рублей.

В суде мужчина свою вину полностью признал. Ему назначено наказание в виде шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, также елабужанин обязан официально трудоустроиться. Приговор вступил в законную силу.

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