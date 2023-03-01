В Казани дом 1850 года постройки продают за 130 миллионов рублей

Капитальный ремонт в здании проводился в 2003 году. Фото с сайта avito.ru

В Казани выставлен на продажу дом Сбоева-Стадлера, который был построен в 1850 году. Объект в центре города реализуют за 130 миллионов рублей.

В стоимость входит комплекс, состоящий из трех зданий. Общая площадь – 1093 квадратных метра. Как уточняет продавец, капитальный ремонт здесь проводился в 2003 году. Внутри находятся арендаторы, оказывающие коммерческие услуги.

Владелец считает, что здание подойдет под организацию гостиницы, медицинского центра, офиса IT-компании.

Дом построен в 1850 году по заказу заместителя кафедры русской словесности Казанского университета Василия Сбоева. После его кончины владелицей дома стала его родственница Доротея Стадлер. Статус объекта культурного наследия здание получило два года назад.

Ранее мы сообщали, что в Казани выставили на продажу ТЦ «Взлетный» за 260 миллионов рублей.

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