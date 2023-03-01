В Чувашии более 7 тысяч медработников получили новую соцвыплату

Первые выплаты медики получили 2 февраля. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Чувашии 7,3 тысячи медицинских работников получили новую соцвыплату. Это касается медиков первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также сотрудников станций и отделений скорой помощи. Об этом на еженедельном совещании у главы республики Олега Николаева сообщил управляющий Отделением СФР по региону Валерий Николаев.

Выплаты медработникам полагаются в размере от 4,5 до 18,5 тысячи рублей. Суммарно они получили 61,6 миллиона рублей. Первые выплаты были направлены 2 февраля.

Отметим, сообщение о начислении денежных средств можно увидеть в личном кабинете на портале Госуслуг.

Напомним, в 2023 году на оплату труда медработников в Татарстане из федерального бюджета будет направлено более 141,9 миллиона рублей. Всего же регионам на эти цели выделят более 7,4 миллиарда рублей.

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