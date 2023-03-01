В МЕГЕ прокомментировали замену IKEA белорусскими магазинами

Сеть магазинов IKEA приостановила свою деятельность в России в прошлом году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрация сети торговых центров МЕГА не планирует заменять шведские магазины IKEA на Swed House из Белоруссии. Таких переговоров не ведется, сообщили «БИЗНЕС Online» в пресс-службе компании Ingka Centres в России.

Ранее в прессе прошла информация якобы союз торговых центров подписал с компанией Swed House договор об открытии 10 магазинов в столице России. Уточнялось, что ведутся переговоры и с торговыми центрами МЕГА, в том числе и в Казани.

Напомним, сеть шведских магазинов IKEA приостановила свою деятельность в России в прошлом году.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram