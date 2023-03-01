В Татарстане отремонтируют мост через реку Суксинка почти за 100 миллионов рублей

Заявку на участие в тендере можно подать до 16 марта. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Тукаевском районе капитально отремонтируют дорожный мост через реку Суксинка за 95,5 миллиона рублей. Средства на эти цели выделят из федерального и республиканского бюджетов. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документу, общая протяженность участка автодороги в границах работ (включая мост) составляет около 112 метров. Так, в обязанности подрядчика входят замена опорных частей, установка перильного ограждения, металлического оцинкованного барьерного ограждения и обустройство дороги асфальтобетонным покрытием. Эти работы он должен выполнить до 20 июля 2024 года.

Отметим, заявку на участие в тендере можно подать до 16 марта. Победителя определят 20 марта.

Напомним, в Казани мост «Миллениум» не будут ремонтировать в этом году. Это связано с тем, что объект не попал в «дорожную» программу 2023 года.

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